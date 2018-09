TORINO, BELOTTI: "TROPPI ERRORI"

23/09/2018

"Il Napoli ci ha surclassato, non abbiamo fatto bene da tutti i punti di vista...". Capitan Belotti ci mette la faccia e, dopo la sconfitta del Torino contro il Napoli, non si nasconde: "Il Napoli ha avuto dei meriti, ma c'è molto demerito nostro perche' non abbiamo fatto niente di quanto preparato in settimana. Il modulo? Non c'entra niente, dipende da come gli interpreti scendono in campo". L'intesa con Zaza, suo compagno d'attacco dall'inizio per la prima volta, manca ancora. "E' un giocatore importante ma per entrare ne meccanismi del mister c'è tanto da lavorare e lui è arrivato solo a fine mercato", lo giustifica Belotti.