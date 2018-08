TORINO, BELOTTI: "SIAMO QUELLI DEL 2° TEMPO"

26/08/2018

"Qualche occasione l'abbiamo anche avuta per vincere la partita, però siamo sempre a San Siro contro una squadra come l'Inter, quindi portiamo via questo pareggio sapendo che possiamo fare bene. Tutte le squadre che ci verranno ad affrontare sapranno che il Toro è quello che si è visto nel secondo tempo". Andrea Belotti, bomber del Toro, dai microfoni di Sky vede in chiave molto positiva il risultato di San Siro. "Mi porta bene tranne che con la Nazionale. L'importante è però che la squadra porti a casa qualche punto, sia che io segni o meno". Il Torino puo' ambire all'Europa? "È ancora presto per dirlo. Noi conosciamo le nostre qualità: sappiamo dove dobbiamo migliorare e dove siamo forti. Pensiamo partita dopo partita e, a fine anno, vedremo come siamo messi in classifica".