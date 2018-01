TORINO, BELOTTI CONTINUA A MIGLIORARE

26 gennaio 2018

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia in vista della sfida contro il Benevento in programma domenica alle ore 15. Il tecnico Mazzarri ha fatto svolgere una seduta incentrata massimamente su un lavoro tecnico-tattico. Edera e Lyanco hanno proseguito con il loro programma differenziato, mentre Belotti ha continuato con la ripresa progressiva.