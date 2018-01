TORINO, ANSALDI: "CON MAZZARRI RIPARTITI DA ZERO"

17 gennaio 2018

Cristian Ansaldi ha parlato a Torino Channel della situazione in casa granata dopo l'arrivo di Mazzarri in panchina. “Quando c'è un cambio bisogna ricominciare da zero e lavorare il doppio perché il mister non ci conosce tutti”. L'ex Inter pensa già al Sassuolo per dare continuità al risultato: “Vincere col Bologna ci ha dato fiducia, ma a Reggio Emilia dobbiamo fare la nostra partita per portare a casa i tre punti”.