TORINO, AINA: "MI ISPIRO A MARCELO, COLPITO DA BASELLI"

19/09/2018

Intervenuto in conferenza stampa, l'esterno granata Ola Aina, si è detto soddisfatto della scelta fatta in estate e ha svelato il proprio modello di riferimento: "Al Toro non ho potuto dire di no: Mazzarri mi ha fatto sentire importante, ho investito sulla mia carriera. Tatticamente credo di dover migliorare ancora, negli assist e in fase realizzativa. Torino mi è piaciuta subito, è rilassante e tranquilla come me, che amo passeggiare, disegnare. Il mio ruolo? Mi ispiro a Marcelo, ho iniziato da ala pura e poi sono diventato un difensore, ma naturalmente faccio quello che l'allenatore mi spiega e mi chiede. VAR? Siamo stati sfortunati, è il calcio del futuro. Quando sono arrivato ho visto tutti giocatori forti, ma mi hanno colpito subito Edera e Baselli, tecnicamente sono molto bravi. Mi hanno sorpreso".