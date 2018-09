TONI: "CR7? QUANDO INIZIERA' A SEGNARE SARA' FINITA PER TUTTI"

13/09/2018

Intervistato dalla "Gazzetta dello Sport" Luca Toni, ex bomber e campione del Mondo nel 2006, ha analizzato il momento di astinenza di CR7 e detto la sua sul declino della Nazionale: "Cristiano Ronaldo ancora a secco? Ma se la Juve vince senza i suoi gol, quando arriveranno anche quelli sarà già finita… Magari non ne farà 40, ma state sicuri che segnerà, li ha sempre fatti. I periodi di astinenza? La differenza è che chi ha spessore sente il peso del blocco, ma sa che prima o poi passerà. E’ peggio quando non senti l’obbligo di dover segnare, perché vuol dire che in passato non ne hai fatti tanti. Lo scudetto non è ancora assegnato, ma di certo la Juventus è la squadra favorita. Nazionale? Ho visto le due gare, e soprattutto in quella contro il Portogallo mi sembra che abbiamo fatto davvero poco. Poi è chiaro che Mancini ha ragione: bisognerebbe cambiare le regole per far giocare di più gli italiani. Ma sono anni che che lo diciamo e non cambia mai niente. Il problema è che manca il confronto a livello internazionale, quello che ti fa crescere".