TOMMASI: "AZZERARE LA DIRIGENZA FIGC"

17 novembre 2017

"E' come se tutti vedessero quello che sta succedendo tranne chi è nelle stanze della Figc. Il tema non è Tavecchio, è la responsabilità delle istituzioni. L'approccio da parte delle istituzioni alla responsabilità non esiste. L'unica strategia oggi è azzerare la dirigenza federale". Così il presidente dell'Associazione italiana calciatori, Damiano Tommasi, a LA7.