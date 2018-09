TOLONE, UCCISO EX GIOCATORE ST ETIENNE

10/09/2018

L'ex giocatore del Saint-Etienne William Gomis e' morto in una sparatoria a La Seyne-sur-Mer, comune francese nei pressi di Tolone, in circostanze ancora da chiarire. Lo rende noto la societa' francese, per la quale il calciatore 19enne ha giocato per cinque stagioni prima di andarsene quest'estate. Sul posto e' stato trovato anche il corpo di un 14enne.