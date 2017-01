Tim Cup: Juventus a caccia dei quarti. Allegri lancia Rincon e ritrova Pjaca

11 gennaio 2017

Massimiliano Allegri non vuole cali di concentrazione contro l'Atalanta, in una sfida che vale l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia: le due squadre si sono affrontate di recente in campionato (il 3 dicembre scorso) e in quell'occasione i bianconeri vinsero 3-1 chiudendo di fatto la pratica dopo i primi venti minuti. Bianconeri con il 4-3-1-2: Cuadrado va in panchina, Pjanic dall'inizio dietro Dybala-Mandzukic. L'Atalanta - che ha perso le ultime 13 partite ufficiali giocate contro la Juventus ma che l'ha eliminata nell'ultimo confronto diretto in Coppa Italia nel 2004-05 - si schiera con il 3-5-2: Gasperini si affida al tandem d'attacco Petagna-Pesic e deve ridisegnare il centrocampo privo di Gagliardini (passato all'Inter) e Kessié (impegnato in Coppa d'Africa). Chi si qualifica affronta la vincente di Milan-Torino.



Le formazioni ufficiali di Juventus-Atalanta (ore 20.45)

Juventus (4-3-1-2) Neto; Lichtsteiner, Barzagli, Rugani, Asamoah; Rincon, Hernanes, Marchisio; Pjanic; Mandzukic, Dybala. All.: Allegri. Atalanta (3-4-1-2) Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Conti, Grassi, Freuler, Spinazzola; Kurtic; Petagna, D'Alessandro. All.: Gasperini.