Tifa Lione, Mounier cacciato dal Saint-Etienne: c'è l'Atalanta

30 gennaio 2017

Preso e allontanato in pochi giorni. Questo il destino di Anthony Mounier, attaccante francese, che non ha nemmeno fatto in tempo a scendere in campo con il Saint-Etienne che è stato costretto a fare le valige. I tifosi dei Verdi non hanno dimenticato le critiche del giocatore al loro club quando vestiva la maglia del Lione. I supporters gli hanno recapitato il seguente messaggio: "I nostri colori non saranno mai i tuoi".