TESSERAMENTO MINORENNI, IL CHELSEA TREMA

18 gennaio 2018

Secondo la Fifa, che aveva aperto l'indagine a settembre, il Chelsea avrebbe violato il regolamento sull'acquisto di calciatori minorenni. L'anticipazione è riportata dal 'The Guardian', secondo cui i casi contestati al club di Abramovich sarebbero 25, ma il numero potrebbe aumentare alla conclusione dell'indagine. I Blues rischiano il blocco del mercato, come capitato in passato a Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid.