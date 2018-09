TERNANA, BANDECCHI: "TAR? SENTENZA SUPERCAZZOLA"

27/09/2018

"Siamo di fronte ad una sentenza che potrebbe essere definita una supercazzola": così il patron della Ternana, Stefano Bandecchi, commenta la decisione del Tar del Lazio che ha respinto il ricorso della Pro Vercelli contro il format della Serie B a 19 squadre. Lo fa ricorrendo a una parola resa celebre dal film Amici miei. "Sinora avevamo le idee poco chiare - ha sottolineato Bandecchi -, ora invece le abbiamo molto confuse". Secondo i legali della Ternana il provvedimento, pur rinviando il procedimento al Tribunale nazionale federale, non scioglie i dubbi sulla competenza. In quanto non esclude quella del Collegio di garanzia del Coni.