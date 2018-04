Tempi effettivi da 30' e nuovi modi per battere le punizioni: calcio, le proposte choc

18 giugno 2017

Siamo in un momento storico di grande rivoluzione per le regole del calcio: l'introduzione del VAR, il pallone toccato all'indietro dal cerchio di centrocampo, la sperimentazione dei calci di rigori sullo schema ABBA del tie-break tennistico. Alla Confederations Cup solo i capitani delle squadre potranno rivolgersi agli arbitri : bandite le proteste. All'Europeo U21 quarta sostituzione possibile in caso di tempi supplementari. E adesso? Sul piatto ci sono proposte che potrebbero far cadere dalla sedia i puristi. Proposte , appunto, che verranno valutate e discusse e sulla cui introduzione non v'è alcuna certezza.

La IFAB (International Football Association Board) ha come nuovo cavallo di battaglia la lotta alle perdite di tempo. Statisticamente in un match di 90' ci sono all'incirca 60 minuti di gioco effettivo. L'idea, allora, è una: rottamare i due tempi da 45' per passare a due tempi da 30' effettivi. È solo una delle proposte lanciate in un dossier che servirà a creare discussioni e a valutare gli aspetti "negativi" dei match di calcio.



I agree with "the effective playing time " of 30' for each half as at this moment the game reaches 24'- 26' only! https://t.co/8X2hK6Ddu6 — Petr Cech (@PetrCech) 17 giugno 2017

Uno scenario che ha trovato i primi plausi da giocatori e allenatori: si è espresso Petr Cech, portiere dell'Arsenal: "Vogliamo vedere più calcio giocato. Al momento abbiamo 25' di calcio per ogni tempo, non è abbastanza". Gianfranco Zola, intervistato dalla BBC, ha spiegato: "Questa regola mi piacerebbe perché ci sono troppe squadre che provano a perdere tempo quando sono in vantaggio". Un aspetto che verrà sicuramente approfondito, quello delle perdite di tempo: nel documento della Ifab si prospettano proposte per limitare a 6 secondi il tempo in cui il pallone può essere tenuto dal portiere, oltre ad una maggior rigorosità da parte degli arbitri nell'assegnazione dei minuti di recupero. Altre idee per evitare perdite di tempo:, ma anche quando viene assegnato un calcio di rigore.