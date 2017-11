TAVECCHIO: "ANDIAMO IN SVEZIA A VINCERE"

7 novembre 2017

"La cosa più importante è che andiamo in Svezia a vincere, cosa che mi auguro di cuore". Lo dice il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, intervenendo alla presentazione di un libro alla sede della Lega nazionale dilettanti a Roma. Il numero uno di via Allegri raggiungerà la Nazionale di Ventura giovedì per poi partire con gli azzurri alla volta di Stoccolma-Solna, dove venerdì andrà in scena l'andata dello spareggio per l'accesso al Mondiale del 2018.