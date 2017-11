Tavecchio alle Iene: "Non dormo da 4 giorni, tutta colpa di Ventura"

18 novembre 2017

Le parole e le lacrime di Carlo Tavecchio, intercettato dalle Iene. Il servizio andrà in onda domenica sera su Italia 1. "La debacle è tecnica, la scelta tecnica sbagliata dell'allenatore. E l'allenatore l'ho scelto io". E poi, in lacrime: "Sono stressato, è da quattro giorni che non dormo. Abbiamo giocato male, palla in fascia e cross in mezzo con gente alta un metro e 90. Dovevamo aggirarli coi piccoletti, che però stavano in panchina...".