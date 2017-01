Tavecchio: "Cinesi? Ben vengano se..."

18 gennaio 2017

"Se sono preoccupato per l'avanzata della Cina nel calcio? Non sarà sempre così, so che anche in sede politica stanno valutando la questione. Se gli investimenti sono seri, legali e vengono fatti sul territorio nazionale, ben vengano: in questo momento abbiamo bisogno di risorse nel nostro sistema". Così il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, a margine di un evento del Senato.



"Del resto - ha continuato il numero uno della Figc - mi pare che altri paesi europei avevano gia' avuto copiosi interventi stranieri e non è successo niente".



Infine anche un pensiero sui tanti giovani che si stanno mettendo in mostra nel campionato italiano: "Sono il nostro fiore all'occhiello. Il ct Ventura sta raccogliendo le primizie di un giardino che cresce ogni giorno. In ogni partita c'è un giovane che appare la nostra speranza è quella di andare al mondiale con una squadra giovane che documenti la bontà delle scelte che abbiamo fatto qualche anno fa".