Tapiro d'Oro a Moggi: "Non facevo niente, trovavo solo giocatori buoni"

22 marzo 2017

Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d'Oro a Luciano Moggi, radiato definitivamente dalla Federazione Calcio, dopo che il Consiglio di Stato ha respinto il suo ricorso, giudicandolo inammissibile. "Non è una radiazione definitiva, ma è uno step per arrivare alla Commissione Europea - ha spiegato l'ex dg bianconero -. La Juve vince ancora perché sono i più bravi e organizzati. Io non facevo niente, trovavo soltantogiocatori buoni".