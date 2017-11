TAFFERUGLI A TORINO: ARRESTATI 2 TIFOSI DEL CAGLIARI

31 ottobre 2017

Due tifosi del Cagliari sono stati arrestati a Torino dagli agenti della Digos per i tafferugli di domenica sera fuori dallo stadio Olimpico Grande Torino. Si tratta di un 27enne e di un 44enne: il primo è accusato di violenza e lesioni a pubblico ufficiale per avere colpito un agente con una cintura; il secondo si è invece scagliato contro i tifosi avversari. I tafferugli prima del fischio d'inizio della partita tra Torino e Cagliari, vicino agli accessi della Maratona, la curva degli ultras granata. I due arrestati devono rispondere di possesso di oggetti atti a offendere. Nei loro confronti scatteranno anche le procedure per l'emissione del Daspo.