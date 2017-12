Szczesny: "Juve, spero di restare a lungo. Schick? Mi ha tirato addosso, errore suo"

26 dicembre 2017

La parata al 93° di Juve-Roma, di fatto, ha regalato ad Allegri due punti fondamentali per la corsa al settimo scudetto consecutivo, ma Szczesny rispedisce al mittente i complimenti: "Benatia - ha spiegato ai microfoni di Premium - ha sbagliato il passaggio, c'era un uno contro uno e ho provato a chiudere l'angolo, e Schick mi ha tirato addosso. Ha preso palla a 25 metri dalla porta, quindi ho avuto due o tre secondi per ragionare, sono uscito cinque metri avanti e per fortuna lui ha sbagliato". Un gesto che "ci ha dato due punti e due giorni liberi", e che lancia il portiere polacco quale indiscusso erede di Buffon: "Gigi è un grande uomo e un grande campione. Ora che sto giocando io, lui mi aiuta. Quando gioca lui, io lo aiuto come secondo".



Aver deciso di lasciare Roma e Arsenal per abbracciare la Juve, nonostante Buffon sia ancora in bianconero, è stata la scelta giusta? "Sì, credo di aver preso la decisione migliore per la mia carriera" ha detto il polacco. Che, adesso, si vede solo alla Juve: "Come mi vedo tra 10 anni? Non so, spero di giocare ancora, ma ora penso solo a sabato prossimo. Mi immagino a lungo alla Juventus, mi piace la stabilità, non mi piace cambiare squadra troppo spesso".



Alla Juve, sicuramente, avrà modo di togliersi tante soddisfazioni e di vincere importanti trofei. A partire dallo scudetto, che oggi sembra un duello tra Juve e Napoli: "Anche Roma e Inter stanno facendo un grande campionato. Queste quattro squadre hanno la possibilità di competere per il vertice fino alla fine". Inutile chiederegli cosa preferirebbe tra Champions e campionato: "Vorrei vincere tutte e due, siamo la Juve e dobbiamo vincere tutto. Poi vediamo".