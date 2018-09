SUSO SCUOTE IL MILAN: "DOBBIAMO MIGLIORARE"

23/09/2018

"Abbiamo fatto un primo tempo ottimo, da Milan, ma e difficile mantenere quel ritmo tutta la partita. Non è una scusa, se vogliamo tornare in alto dobbiamo migliorare. Perdere tre punti cosi non è bello, ma dobbiamo continuare a lavorare. Contro l'Empoli dobbiamo puntare alla vittoria". Suso commenta amareggiato il pareggio interno contro l'Atalanta: "Trovare una soluzione non è facile - ha spiegato - abbiamo fatto un ottimo primo tempo poi nel secondo siamo calati. Sia a Napoli che a Cagliari ho giocato una buona partita, il gol non è un problema, l'importante è la vittoria della squadra".