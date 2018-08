SUPERCOPPA UEFA, VINCE L'ATLETICO MADRID

15/08/2018

A Tallinn, l’Atletico Madrid trionfa in Supercoppa Europea, battendo 4-2 il Real Madrid ai tempi supplementari. Vantaggio immediato di Diego Costa (1’), la ribaltano per i ‘Blancos’ Benzema (27’) e Sergio Ramos (63’ su rigore), ancora Diego Costa pareggia (79’). All’overtime, le reti decisive di Saul Niguez (98’) e Koke (104’). Lopetegui parte male, Simeone vendica le passate sconfitte in Champions. Per l'Atletico si tratta della terza Supercoppa della sua storia.