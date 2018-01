Supercoppa Primavera, trionfa l'Inter: battuta la Roma 2-1

7 gennaio 2018

Al Meazza è tempo di Supercoppa Primavera tra Inter e Roma. Primo trofeo stagionale: nerazzurri vincitori dello scorso campionato, affrontano la Roma, che si è aggiudicata la Coppa Italia. Nella finalissima di Supercoppa si ripete lo scontro tra le due formazioni. Per la Roma c’è Valeau, scelto il trio d’attacco composto da Meadows ad affiancare Celar e Antonucci. Confermati, per Vecchi, Odgaard e Colidio.

È subito l'Inter a trovare l’azione vincente: al 2’ il contropiede di Colidio che trova prima la parata di Romagnoli ma subito ribatte in rete e segna l’1-0 del match. Immediata la risposta della Roma al 6’: gioco in velocità dei giallorossi, Pissardo in uscita respinge un primo tentativo ma Marcucci vede la porta vuota, calcia un pallonetto preciso a scavalcare tutti e pareggia i conti a San Siro. Intenso il primo tempo: all’ispirato Riccardi risponde Brignoli, salva sulla linea Ciavattini al 42’.



Si riparte dall’Inter, al 53’ Colidio calcia di sinistro ma il tiro è fuori misura. Ritmi blandi tra le due formazioni, al 67’ i nerazzurri costruiscono l’azione, Odgaard entra nell’area piccola, prova il tiro angolato, legge bene Romagnoli. Brivido Roma all’82’: Odgaard vede Sala libero, lo serve ma è ancora Romagnoli a salvare i giallorossi. Assedio Inter nei minuti finali ma i tempi regolamentari terminano 1-1, si va ai supplementari.



Non cambia il risultato nel primo tempo supplementare. Si decide tutto nell’ultima parte di gioco grazie alla rete di Colidio che risolve una mischia in area al 117’. Roma che termina la sfida in 10, espulsione diretta di Marcucci. Triplice fischio dell’arbitro: l’Inter batte i giallorossi e vince la Supercoppa Primavera.