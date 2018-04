Supercoppa Lega Pro al Foggia, niente triplete per Inzaghi

27 maggio 2017

Niente triplete per Filippo Inzaghi. Il Venezia è stato sconfitto 4-2 dal Foggia e ha perso la Supercoppa di Lega Pro. I rossoneri di Stroppa, che avevano già battuto 3-1 la Cremonese, hanno alzato al cielo il trofeo grazie alla doppietta di Deli (19' e 35' st) e i gol di Vacca (28') e Mazzeo (42'). Per i lagunari reti di Geijo (34') poi espulso nella ripresa e Domizi (2' st). Inzaghi si deve così accontentare della promozione in B e della Coppa Italia Lega Pro.