STOKE, MORTO EX DIFENSORE TEIXEIRA

6 novembre 2017

Stoke City in lutto per la morte del suo ex difensore Dionatan Teixeira all'età di 25 anni. E' stato lo stesso club inglese a dare notizie del decesso del giocatore brasiliano, che nel 2014 ha collezionato solo due presenze in prima squadra prima di essere ceduto al club moldavo dello Sheriff Tiraspol. Al momento non sono note le cause del decesso, ma secondo i media locali Teixeira dovrebbe essere rimasto vittima di un attacco cardiaco.