Stadium indigesto: dopo Icardi-Perisic, ko Brozovic

7 febbraio 2017

IL RICORSO

Per quanto riguarda il Giudice sportivo, i legali del'Inter stanno esaminando le carte per capire fino a dove ci si può spingere per i ricorsi in favore di Perisic e Icardi. Perisic era stato espulso da Rizzoli al 49' st, e pare difficile chiedere e ottenere uno sconto da 2 a 1 giornata. Su Icardi le valutazioni sono diverse, la sanzione è stata inflitta sulla base di quanto riferito dall'addizionale Orsato dopo il fischio di chiusura della partita. La decisione su come inoltrare i ricorsi è imminente.