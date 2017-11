STADIO ROMA, CAMPIDOGLIO: "NO INTOPPI"

12 novembre 2017

"In merito ad alcuni articoli di stampa che parlerebbero di intoppi o nervi tesi all'interno del Comune rispetto alla discussione sul progetto dello stadio di Tor di Valle, si precisa che si tratta di un racconto privo di fondamento". Così in una nota il Campidoglio. "I tecnici, gli Uffici capitolini e la Giunta nel loro insieme stanno proseguendo nel lavoro sinergico, meticoloso e capillare per giungere all'unico obiettivo comune di vedere presto la citta' dotarsi di un progetto che faccia felici sia i tifosi sia un intero quadrante. Le finte ricostruzioni le lasciamo al di fuori di questa amministrazione", conclude la nota.