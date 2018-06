STADIO FIORENTINA, IL SINDACO NARDELLA: "NESSUNA ANALOGIA CON ROMA"

15/06/2018

"Non c'è alcun tipo di analogia fra Firenze e Roma, ma nemmeno nel libro dei sogni". Lo ha detto il sindaco Dario Nardella, rassicurando così i tifosi della Fiorentina sul fatto che, per la progettazione e poi per la futura costruzione di un nuovo stadio a Firenze, non vi saranno analogie con l'inchiesta che ha invece toccato il progetto per il nuovo stadio della Roma.