STADIO ATALANTA, ACCORDO COL CREDITO SPORTIVO

11 novembre 2017

Istituto per il Credito Sportivo e Ubi Banca insieme per l'Atalanta. E' stato trovato un accordo di finanziamento per l'acquisizione e successiva ristrutturazione dello stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo. Al programma di ammodernamento degli stadi in Italia si aggiunge dunque un altro importante tassello, con l'Istituto per il Credito Sportivo in prima linea cosi' come avvenuto in altre città italiane (Torino, Udine e Frosinone). L'obiettivo è sostenere la realizzazione di impianti moderni, sicuri e sempre più fruibili da parte dei tifosi.