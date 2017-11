SQUALIFICATI: UN TURNO A PULGAR E SCHIATTARELLA

31 ottobre 2017

In riferimento alle partite dell'ultima giornata del campionato di Serie A, il Giudice Sportivo ha squalificato per una giornata Antonio Pulgar (Bologna) e Pasquale Schiattarella (Spal). Per quanto riguarda gli allenatori, ammonito il tecnico del club Rolando Maran "per avere, al 27' del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale uscendo dall'area tecnica". Ammenda di 15mila euro per l'Hellas Verona "per avere suoi sostenitori, al 30' del primo tempo, intonato cori denigratori di matrice territoriale pur non rivolti direttamente alla tifoseria della squadra avversaria". Ammenda di 5mila euro alla Roma per lancio di fumogeni.