SQUALIFICATI: "UN TURNO A FREULER E VALOTI"

7 novembre 2017

Il giudice sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea ha squalificato per un turno due giocatori al termine della dodicesima giornata di campionato. Si tratta di Remo Freuler (Atalanta) e Mattia Valoti (Hellas Verona). Per quanto riguarda le multe, ammenda di 20000 euro con diffida all'Atalanta "per avere suoi sostenitori, al 1' del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco che comportava a seguito della deflagrazione il ferimento di un fotografo per alcune schegge, senza ulteriori conseguenze fisiche conosciute; recidiva". Multato di 2500 euro anche il Crotone "per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa tre minuti".