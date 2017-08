Squalificati Serie A: un turno a Hysaj e Ceccherini

22 agosto 2017

Sono Hysaj del Napoli e Ceccherini del Crotone, entrambi espulsi in partita rispettivamente contro Verona e Milan, gli unici due squalificati dal Giudice Sportivo dopo la prima giornata di campionato. Entrambi i difensori sono stati fermati per un turno. Hysaj salta l'Atalanta, Ceccherini il Verona. Proprio ai gialloblù è stata inflitta una multa di 30mila euro per i cori discriminatori dei propri tifosi verso il Napoli e i napoletani.