Squalificati Serie A: Cuadrado salta il Milan. Fermato anche Manolas

7 marzo 2017

Una grave perdita per Massimiliano Allegri per la gara contro i rossoneri. Il colombiano, già diffidato, è stato squalificato per un comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Lo stesso motivo per cui il greco della Roma sarà costretto a saltare Palermo-Roma. La società giallorossa è stata altresì multata di 10.000 euro per cori di razzismo territoriale contro il Napoli. La rivelazione del campionato Atalanta dovrà fare a meno di Salvatore Masiello domenica pomeriggio a San Siro. Il club bergamasco è stato multato di 3000 euro a causa dei suoi tifosi, che hanno lanciato in campo una bottiglietta in direzione di un avversario, durante il match della scorsa giornata contro la Fiorentina. 5.000 euro è invece l'ammenda per il Bologna, per l'esposizione di uno striscione offensivo nei confronti dell'arbitro da parte dei sostenitori rossoblù.