SQUADRA DI GERUSALEMME APRE A GIOCATORI ARABI

23/08/2018

Il proprietario di Beitar Jerusalem, squadra di calcio israeliana (prima divisione), noto per gli eccessi anti-arabi di suoi sostenitori, ha annunciato oggi che "la religione" non è più un criterio per il reclutamento di giocatori, suggerendo così che potrebbe ingaggiare calciatori arabi israeliani. Il Beitar Jerusalem, che ha vinto sei volte il campionato della prima divisione, ha le sue radici nella storia della destra nazionalista israeliana e non aveva mai ingaggiato giocatore della comunità araba israelaiana che rappresenta il 17,5% della popolazione. Gli arabi israeliani sono musulmani o cristiani. "Beitar non è un club razzista. Da oggi la religione non è più un fattore nella scelta dei giocatori del club", ha annunciato in una conferenza stampa Hogeg Moshe, un imprenditore che ha comprato il club nelle ultime settimane. Secondo il nuovo proprietario, conta solo il criterio sportivo. "Reclutare un giocatore unicamente perché è arabo sarebbe anche una forma di razzismo", ha detto Moshe Hogeg.