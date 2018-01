Squadra dell'anno EA SPORTS Fifa: ecco le nomination

9 gennaio 2018

Sono sette i rappresentanti della Serie A tra i 55 giocatori nominati da EA SPORTS per La Squadra dell'Anno 2017. Tra i portiere non poteva mancare Buffon, mentre tra i difensori ecco Bonucci, Alex Sandro e Koulibaly. A centrocampo spazio a Nainngolan e Dybala, mentre per l'attacco c'è Mertens e sorprende l'assenza di Higuain.



I migliori calciatori del 2017 saranno selezionati nella Squadra dell’Anno EA SPORTS FIFA! Per la prima volta in assoluto, La Squadra dell'Anno sarà votata da un'accurata selezione di giornalisti, atleti e membri della community di EA SPORTS FIFA. Il collettivo dei votanti è stato scelto per rappresentare milioni di giocatori di EA SPORTS FIFA in tutto il mondo. I votanti riceveranno un’urna contenente una lista di 55 giocatori, nominati da EA SPORTS per le rispettive prestazioni nel 2017. Ogni votante esprimerà le proprie preferenze pubblicando una foto della sua selezione per la Squadra dell’Anno sui social media, composta da tre attaccanti, tre centrocampisti, quattro difensori e un portiere nel modulo 4-3-3. Le votazioni da questo gruppo avranno un peso del 60% nel voto finale. Il restante 40% dei voti verrà gestito da EA SPORTS. Potete seguire i voti seguendo l’hashtag #TOTYVote.