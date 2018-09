SPEZIA-SAMPDORIA, AMICHEVOLE PER GENOVA

04/09/2018

Sampdoria e Spezia insieme per la città di Genova. Si giocherà sabato 8 settembre prossimo alle ore 18.00, allo stadio “Picco” della Spezia, l’ottava edizione del Trofeo ‘Mattia e Ilaria’, una partita amichevole dal forte valore simbolico. La manifestazione – organizzata in memoria di due tifosi prematuramente scomparsi – sarà l’occasione per raccogliere fondi da destinare alle famiglie delle 43 vittime colpite dal crollo del ponte Morandi. L’intero incasso del match sarà infatti devoluto alla causa benefica, che potrà inoltre contare su ulteriori aiuti. Le due formazioni indosseranno maglie da gioco appositamente realizzate per l’evento, che saranno messe all'asta su CharityStars e il cui ricavato andrà ad aggiungersi all'incasso dei botteghini.