SPARTAK MOSCA, CARRERA: "MARCHISIO? SARA' STRANO AFFRONTARLO"

07/09/2018

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve Massimo Carrera, ex collaboratore di Antonio Conte e attuale tecnico dello Spartak, ha commentato così l'arrivo in Russia di Claudio Marchisio: "Sarà strano affrontare Marchisio in campionato, per fortuna lo affronteremo solo al ritorno perché abbiamo giocato da poco l'andata contro di loro (sorride ndr). Lo Zenit ha fatto un ottimo acquisto, Claudio è un ottimo professionista, ha ancora voglia di giocare e potrà fare bene nel suo nuovo club".