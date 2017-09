Spalletti: "Inter-Spal, San Siro sarà pieno. Io mi emoziono"

7 settembre 2017

"È l'Inter che mi aspettavo dopo averla conosciuta in maniera profonda. Anche se ci fossero stati colpi importanti, senza una conoscenza profonda potrebbero essere stati acquisti sbagliati. In questo caso sono stati giustissimi, corretti e importanti per la nostra squadra: dobbiamo essere fiduciosi per il prossimo futuro".



Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, ospite nella redazione della Gazzetta dello Sport, approva il mercato del club nerazzurro pur ammettendo che Juventus e Napoli sono più forti. "I bianconeri hanno qualcosa in più sotto l'aspetto della sostanza - spiega - del materiale, dell'individuo. E c'è la realtà di Napoli che esprime un calcio moderno, totale, con grande qualità ovunque ed è un valore che porta insidie. Ma ci sono anche la Roma, le milanesi e la Lazio, che ha fatto un grandissimo campionato lo scorso anno".

Domenica l'Inter cercherà il terzo successo consecutivo affrontando la Spal a San Siro dove sono attesi oltre 50 mila tifosi. "E' giusto che ci chiedano tanto: quando c'è un amore forte bisogna restituire sensazioni forti. Io, pensando al fatto di avere tanto pubblico allo stadio, mi emoziono".



In campo ci sarà sicuramente Mauro Icardi che ha già conquistato la stima del tecnico nerazzurro: "È veramente forte. Secondo me la sua qualità è che pur essendo una punta mobile, non perde mai di vista la porta".