Spalletti: "E' necessario ripartire subito"

22 dicembre 2017

Quanto è importante reagire subito?

"E' fondamentale. Noi si reagisce continuando a fare quello che si sempre fatto. E' da luglio che noi cerchiamo di reagire a quello che ci è successo prima. Siamo sulla rotta giusta e ci stiamo camminando. Non c'è nessun piano B da studiare, è tutto sotto controllo. E' chiaro: non vorremmo perdere mai. Però anche quella dell'Udinese è stata una gara che ha preso una certa piega, ma la squadra ha mostrato la sua identità, il suo modo di stare in campo".

I calciatori che hanno giocato poco, quale incidenza possono avere?

"E' chiaro che chi ha giocato poco... Ma in quel giardino fiorito che è il campo di calcio, di allenamento, io ho visto in tutti la voglia di lavorare e di migliorarsi. E' difficile dire oggi che un giocatore non è al livello degli altri, non esiste una cosa così. Anche loro, i giocatori, hanno fiducia nel lavoro che fanno, tutti assieme".

Si è partiti da meno 30 rispetto alla zona-scudetto. Ora cosa serve?

"Ditemi che cosa dovrei dire. Se dicessi che i giocatori che ho a disposizione non mi garantiscono certe cose, come potrei entrare negli spogliatoi? Io ho fiducia in questi calciatori, possono completare le mie esigenze. Poi se si viole entrare nel discorso mercato, Sabatini e Ausilio sanno cosa si può e cosa non si può fare, se capiterà loro la palla al balzo, la metteranno dentro come Icardi e Perisic. Ma facciamo parlare la proprietà, poi si saprà come procedere. ma io sono a posto così, e lo sono veramente. Si va diritti, con coerenza con quelli che sono i dialoghi interni".

Chi dice gioco poco, voglio giocare di più, voglio andare via...

"Io voglio avere a che fare con giocatori che dicono voglio vincere, voglio vincere di più. Poi se qualcuno viene a dire: voglio andare via. Allora è un dialogo parziale, perché poi... Perché vuoi andare via. Perisic quando all'inzio c'era qualcosa per poter andare via, se ne è parlato, era corretto parlarne. Se uno vuol giocare di più, bah. A me interessa la classifica, non mi interessano altre cose. Poi sento dire Skriniar che lo vogliono questi e quelli, e poi vogliamo parlare di scudetto. Alla Juve, intorno alla Juve non si fanno questi discorsi. Poi è chiaro che Skriniar lo vogliono tutti, è forte. Skriniar è uno che gioca così, ogni contrasto è come se dipendesse la sua vita. Lo sanno vedere tutti. Quando decide di fare qualcosa, la fa, se è una palla dubbiosa, sua o dell'avversario, ci va con tutta la forza. Noi siamo l'Inter, dobbiamo avere ambizioni, grandi ambizioni".

Il derby dopo Natale, la Lazio prima di Capodanno.

"Il problema è un altro, non è quello di giocare durante le feste. Io credo che il problema sia far vivere gli stadi, le famiglie negli stadi. Giocano da tutte le parti. Penso all'affluenza negli stadi, giocare con il ghiaccio e con il freddo, penso al meteo, alla neve, ma se ci sono gli stadi riscaldati, la gente sta comoda, ha voglia di vedere uno spettacolo, si può anche giocare a mezzogiorno e mezzo dei 25. Per giocare ci vuole un pallone e qualche maglia, come si faceva quando si andava a scuola".