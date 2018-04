Spalletti: "Col Pordenone ho sbagliato io. L'Udinese non mi fa dormire"

15 dicembre 2017

"Si è già parlato delle difficoltà che abbiamo incontrato contro il Pordenone. Ne parlo ancora. Sbagliato dire che i giocatori l'abbiano presa sottogamba. Il problema è stato nella gestione delle nostre forze, forze tecniche. Il reparto d'attacco tutto nuovo forse ha creato un po' di difficoltà, forse io ho cambiato troppo. E nel complesso qualcuno non ha reso al meglio. Poi qualcosa bisogna dire alla squadra... Io vengo dalla campagna, dalla natura vera, so come si comporta il predatore sulla preda, ci mette sempre il massimo della forza, e noi abbiamo centrato questo fatto qui".

Quei 120 minuti di martedì peseranno?

"No. Se ci andiamo a lamentare per tre impegni in otto giorni, vuol dire che qualcosa non va bene. I giocatori hanno recuperato, i giocatori vogliono vincere tutte le partite, anche quelli che avevano i muscoli pieni di fatica, tipo Eder, Nagatomo, Vecino. Tutti pronti".

Pensando al mercato di gennaio, dopo la gara di martedì, cosa cambia?

"Si sono viste le qualità dei giocatori, si sono visti i vantaggi... Lo zoccolo duro della squadra si sa qual è... La differenza l'hanno fatta le mie scelte, in Coppa Italia. Se metto Karamoh nella quadra base, fa la sua bella figura. Se metto Cancelo allo stesso modo, fa bella figura.- Se ne cambio nove su undici, qualche problema emerge, ed è emerso. Il mercato di gennaio? Fino a quando il presidente non dirà chiaramente cosa vuol fare, dovremo fare tutti un po' di silenzio. Creare aspettative, avere fiducia o sfiducia su nomi che si erano fatti e poi non sono venuti, queste cose non fanno bene ai tifosi, ai calciatori, all'Inter e non fanno bene ai risultati. Se mi chiedete chi voglio dico: Sergio Ramos, Iniesta e Sanchez davanti. E allora? Poi si ricomincia con le telefonatine, quelli che ci hanno portato fin qui dove li mettiamo".

Vorrebbe Tommasi come presidente della Federcalcio?

"Lo conosco bene, conosco le sue qualità, l'ho avuto come calciatore: conosco il suo equilibrio, le sue doti. Certo, deve essere lui la persona giusta, lo dicono anche quelli che lo conoscono appena. Ha idee, qualità, forza di andare a mettere le cose a posto. Lui ha tutte queste doti. Io voto Tommasi".

Cosa manca all'Inter per fare quello che a Torino, in fase d'attacco, non ha fatto?

"Bisogna capirsi, bisogna capire. E' una questione di equilibrio. Prendiamo il trequartista: Borja, Brozo, Joao Mario. Devono saper fare tante cose, devono farlo in un certo modo, devono saper andare e ritornare... Poi lo so, qualcosa in più possiamo fare e dare, ma è la spinta che ci può arrivare anche da dietro, da un terzino, per esempio se gioca Cancelo, un terzino che va e uno che viene, o uno che non va e l'altro che parte. Facciamo bene questi discorsi, se no fra sei mesi siamo ancora qui a dire le stesse cose".

Torniamo al Pordenone.

"Nel primo tempo ci sono mancate le distanze corrette, e quando non funziona questo, le cose si complicano. La mia scelta ha portato a questo, ed è colpa mia, non dei giocatori. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato qualche gol di troppo. Poi la partita si è intasata, intasate le vie d'uscita, quello che... Dentro i rigori poi siamo stati bravissimi. Loro a ogni rigore era una festa, a noi ogni rigore e sudavi, meno male che si è fatto".

State per affrontare squadre che hanno cambiato allenatore.

"Il pericolo udinese è la bravura del nuovo allenatore e la forza della squadra. Poi io con Pozzo ci sono stato un paio di giorni... Loro i calciatori li scelgono per struttura, forza, salto, muscoli. Loro hanno tutto per riempire la partita, con Oddo ho già parlato, parlato dei giocatori che aveva al Pescara. Il colore della maglia è bianco-nero, è un'insidia".