Spalletti: "Col Genoa, 3 punti. Totti subito? Vedremo"

22 maggio 2017

Luciano Spalletti e la sua ultima volta. Sulla panchina della Roma. E fino a prova contraria. Domenica all'Olimpico, ore 18, il fischio d'inizio della gara col Genoa, ovvero la Partita dell'Anno. Perché sopra a tutto e tutti c'è lui, Francesco Totti: il giorno del (suo) addio al calcio giocato. Anche in tal caso, fino a prova contraria.

C'è da gestire un mondo di emozioni e anche una corsa al secondo posto, da tenersi stretto. Serve vincere e poi sarà quel che sarà: "Arrivare davanti ai secondi della scorsa stagione significherebbe aver fatto passi avanti -dice il tecnico-. Tutto dipende da noi ora ed è quello che ci auspicavamo. Nessun pensiero diverso da Roma-Genoa adesso".

Parole che detta al Memorial Niccolò Galli, il senso stretto delle sue ambizioni romaniste prima dei saluti, del congedo e (forse, o senza forse) della sua nuova avventura che ha tenui colori nerazzurri, ovvero l'Inter con l'amico-dirigente Walter Sabatini. Questo dicono le voci di mercato.

Quanto alla spina-Totti, il problema è serio. E' la sua ultima, lo stadio sarà strapieno, tutti si aspettano che il Capitano giochi dal primo minuto perché così si fa, così si deve fare e questa cosa è al di fuori di ogni accorgimento tecnico-tattico, oltre ogni calcolo da secondo posto. Che dice Spalletti? Dice le cose di sempre, senza la garanzia-Totti. "L'addio di Totti? Riguarda lui, lui deve dire cosa farà. Non so cosa stia pensando. Dentro la partita, vista la situazione, ci sarà la possibilità che lui possa aiutare i suoi compagni alla vittoria".

Ecco: dentro la partita, la possibilità che lui aiuti la squadra. Dinanzi al bivio, Totti dal primo minuto sì o no, Spalletti rimane sulle sue: l'orgoglio del tecnico non va ferito un'altra volta. Quello di Totti, aggiungiamo, nemmeno. Il pensiero dei tifosi, poi, andrebbe assecondato: al 100 per 100. Questo Spalletti lo sa. Ma, ancora, non lo dice.