Spalletti: "Bene il risultato. E il secondo tempo". E replica a Pallotta

24 luglio 2017

Dal pareggio con lo Schalke all'1-0 rifilato al Lione, gol Jovetic. Luciano, dopo la gara di Nanchino al Nanjing Olympic Center: "Abbiamo vinto 1-0, potevamo fare anche altri gol, ma io guardo ad altre cose, e quel che più conta in campo è l', così come la capacità di mantenere le distanze tra i reparti e tra i singoli. Si difende attaccando e quando si prende palla bisogna star stretti per palleggiare meglio. Oggi, soprattutto nel secondo tempo, ho visto queste cose. E questo per me è il miglior risultato. Ormai nel calcio moderno si va all'allenamento e si lavora con la palla, il giorno dopo si gioca. C'è un modo per recuperare, è mantenere il possesso palla durante il match".

Poi il piacere di giocare consemplicemente entusiasti: "Voglio evidenziare l'entusiasmo del pubblico. Ho trovato una passione che mi fa capire quelli che giocano qui quando mi dicono che stanno benissimo, perché vedere emozionarsi la gente per qualsiasi gesto tecnico è una cosa che noi abbiamo perso e mi fa piacere ritrovare. Capisco anche gli investitori che vogliono portare le loro squadre a grandi livelli, per il comportamento e la partecipazione dei tifosi".