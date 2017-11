SPALLETTI AGLI INTER CLUB: "CON VOI TUTTO PIU' FACILE"

16 novembre 2017

"Insieme a voi e' tutto facile, sin dal primo momento in cui ci siamo incontrati e' come se aveste voluto sottolineare che ci siete anche voi e che volete un po' delle nostre responsabilita'. E' stato importante sentire da subito la vostra vicinanza, ci fa sentire piu' forti". Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, durante un evento dedicato agli Inter Club a San Siro, ringrazia i tifosi nerazzurri che anche domenica sera contro l'Atalanta riempiranno lo stadio con oltre 50 mila spettatori attesi sugli spalti. "La cosa che mi ha sorpreso di piu' nel mondo Inter - racconta l'allenatore - e' la fiducia. Avere una media di quasi sessantamila a partita, in una citta' come Milano dove funziona tutto, e' come tornare agli antichi sapori col maestro che gioca a pallone. La presenza di tanta gente e dei bambini a San Siro ci fa tornare indietro nel tempo, quando gli stadi erano pieni e si andava a tifare per i nostri colori"