SPALLETTI: "FACCIAMO VEDERE CHI SIAMO"

29 dicembre 2017

"Uomini deboli, destini deboli. Uomini forti, destini forti. Facciamo vedere che uomini siamo". È il motto con cui Luciano Spalletti carica l'Inter alla vigilia della partita contro la Lazio. La squadra nerazzurra è reduce da tre sconfitte consecutive e il morale non è altissimo. "Li vedo un po' tutti demoralizzati - aggiunge Spalletti - e dispiaciuti per quanto successo. Ora bisogna stare con i giocatori. Quando vesti questi colori e questa maglia devi reagire. Un calciatore dell'Inter non si nasconde, altrimenti non deve venire all'Inter. Ti vedono, ti scoprono, ti prendono per il c..o devi essere quello forte".