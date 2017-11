SPAL, SI FERMA ANTENUCCI

13 novembre 2017

Primo allenamento della Spal in vista della ripresa del campionato e primo problema. Per la delicata sfida con la Fiorentina, Semplici dovrà infatti rinunciare a Mirco Antenucci, fermato da un guaio muscolare a un polpaccio. Al più presto l'attaccante verrà sottoposto a ulteriori accertamenti per capire l'entità del problema.