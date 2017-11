SPAL, SEMPLICI VERSO LA FIORENTINA: “IL MIO IDOLO ERA ANTOGNONI”

17 novembre 2017

Leonardo Semplici si prepara a una sfida da amarcord. Per il tecnico della Spal la partita contro la Fiorentina sarà un tuffo nel passato: “Andavo sempre in curva a seguire la squadra con i miei amici – ha raccontato a La Gazzetta dello Sport – il mio idolo era Antognoni. Domenica sarà bello, ma l’emozione più grande sarà nel girone di ritorno, quando tornerò al Franchi. La panchina con la Primavera della Viola mi ha dato modo di crescere come allenatore. Preferisco però restare concentrato sul presente, la salvezza con la Spal sarebbe miracolosa, ma dobbiamo provarci”.