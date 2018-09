SPAL, SEMPLICI: "STANCHI PER LUNEDI'"

22/09/2018

Leonardo Semplici ha spiegato la sconfitta della Spal a Firenze. “Abbiamo trovato una squadra in salute, sapevamo di affrontare un club diverso dal nostro. Noi abbiamo commesso errori che in quattro partite non avevamo mai commesso: abbiamo fatto tutti questi errori in una sola gara, vuol dire che ora sbaglieremo meno… per noi questo era un esame e siamo stati rimandati a settembre, tutto fa parte della nostra crescita. I primi gol presi? Gli episodi condizionano le gare… oggi li abbiamo avuti tutti a sfavore. Siamo partiti titubanti e impauriti. Abbiamo pagato molto lo sforzo di lunedì contro l’Atalanta, dove abbiamo dato tanto”, ha detto l'allenatore.