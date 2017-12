SPAL, SEMPLICI: "SPERAVO IN UNA SERIE A CON UN GAP MINORE"

21 dicembre 2017

Leonardo Semplici traccia il primo bilancio di Serie A con la sua Spal in un'intervista a Tuttosport: “Ci stiamo confrontando con realtà di altissimo livello, speravamo ci fosse meno differenza di valori. Più si va avanti, per le difficoltà aumentano”. Il tecnico ferrarese ammette il dislivello: “Il gap maggiore a cui far fronte è innanzitutto quello fisico. E poi c'è differenza sul piano tecnico, con le prime sei è ben visibile”. La Spal si prepara alla sfida con il Torino: “Tutti gli attaccanti stanno recuperando, sono molto fiducioso”.