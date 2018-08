SPAL, SEMPLICI: "QUATTRO ASSENTI, BOLOGNA SUPERIORE MA..."

18/08/2018

Il tecnico della Spal Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna: "Abbiamo cercato di rinforzare sul mercato il gruppo dello scorso anno, i nuovi innesti faranno bene - ha dichiarato - Il Bologna è un avversario importante, sulla carta ci è superiore ma sono sicuro che faremo una grande partita. Viviani, Floccari, Djourou e Bonifazi non ci saranno, Vicari invece ha recuperato. Siamo ambiziosi, vogliamo fare meglio della passata stagione ma parlerà come sempre il campo".