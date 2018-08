SPAL, SEMPLICI: "PUNTI CHE VERRANNO BUONI PIU' AVANTI"

26/08/2018

Leo Semplici fatica a trattenere un sorriso, scorrendo mentalmente la classifica della Serie A. Dopo due giornate, Spal capolista imbattuta al fianco di giganti quali Juventus e Napoli. "Teniamo i piedi per terra, questi sono sei punti che verranno buoni più avanti, quando arriveranno tempi difficili. Noi vogliamo salvarci, l'obiettivo è sempre quello. Abbiamo fatto tesoro dell'esperienza dello scorso campionato. Siamo cresciuti come ambiente. Credo che questo inizio stagione sia una soddisfazione per tutti. Stiamo mostrando identità e personalità. Voglio che i ragazzi ci provino sempre, poi non con tutti gli avversari ci riusciremo".