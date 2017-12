SPAL, SEMPLICI: "NON BISOGNA COMMETTERE CERTI ERRORI"

30 dicembre 2017

La Sampdoria vince in casa contro la Spal, Quagliarella protagonista del match. “Abbiamo giocato bene una buona parte della gara ma non siamo riusciti a trovare il vantaggio”. Così il tecnico dei ferraresi, Leonardo Semplici: “Abbiamo avuto la migliore occasione con Antenucci ma una squadra che vuole salvarsi non può fare certi errori. Non conta contestare gli episodi, dobbiamo migliorare e guardare alle cose positive e correggere gli errori”.